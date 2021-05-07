МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство поддержит экспортеров лекарств

"Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты.

"Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.