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Мишустин распространил механизм товарных интервенций на лекарства
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Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина. "Государственные резервы... ПРАЙМ, 07.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина.
"Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты.
"Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции", — уточняется в сообщении.
Добавляется, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.