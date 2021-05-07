МОСКВА, 7 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Судя по всему, в апреле число рабочих мест в США уверенно росло второй месяц подряд, указывая на быстрый рост экономики после прошлогоднего спада. Доход от биткоина стало возможно получать в обычных деньгах

По прогнозу экономистов, в апреле число рабочих мест в США выросло на 1 млн после роста на 916 000 в марте. Эксперты также ожидают снижения уровня безработицы до 5,8% против 6% в марте и рекордного максимума 14,8% в апреле прошлого года.

Ускорение темпов вакцинации, бюджетное стимулирование и ослабление карантинных мер поддерживают рост американской экономики.

"Действительно, складываются условия для сильного роста активности, говорит старший экономист Wells Fargo Сара Хаус. – Мы ожидаем ускорения восстановления рынка труда".

В 1-м квартал в годовом исчислении с учетом коррекции на сезонные факторы ВВП США вырос на 6,4%. По прогнозам экономистов, потребители, многие из которых привиты и недавно получили деньги по программе стимулирования, в этом году окажут дополнительную поддержку росту экономики, увеличив расходы на услуги.

Для удовлетворения растущего спроса компаниям нужны работники. В апреле по сравнению с предкризисным февралем 2020 года число объявлений о вакансиях на рекрутинговом сайте Indeed выросло на 24%.

Год назад уровень безработицы в США подскочил до 14,8% — максимума за всю историю ведения такой статистики с 1948 года. Возобновление работы компаний прошлым летом способствовало частичному восстановлению занятости, но это восстановление не было полным, поскольку вирус продолжал распространяться, что приводило к ужесточению ограничений на деятельность компаний и усиливало осторожность потребителей.

Теперь вакцинация сдерживает рост числа случаев заражения, и рабочие места в наиболее пострадавших от пандемии секторах восстанавливаются. По данным компании Homebase, поставляющей программное обеспечение для учета рабочего времени, число работников в индустрии развлечений выросло по сравнению с октябрем прошлого года на 11%, а в гостиничном бизнесе, розничной торговле и общественном питании – примерно на 2%. Эксперт рассказал, почему медь – это новая нефть

Наиболее пострадавшие от пандемии регионы, а также штаты, где действовали более строгие ограничения, демонстрируют более быстрое восстановление. Например, по данным Homebase, темпы найма в малых компаниях во Флориде с октября остаются относительно стабильными, а в Нью-Йорке и в Калифорнии они ускоряются с января. В Нью-Мексико число занятых в малых предприятиях сейчас почти на 3% больше, чем прошлой осенью.

Многие возобновляющие активность компании не могут привлечь достаточно сотрудников, несмотря на то, что миллионы людей остаются без работы. В ближайшие месяцы это явление может сдержать рост экономики.

Многие американцы не работают из боязни заразиться Covid-19 или заразить им других. Компании возобновляют работу раньше, чем учебные заведения, поэтому родителям не с кем оставить детей. Некоторые люди получают больше в виде пособий по безработице, чем могли бы получить на имеющихся для них рабочих местах.

Экономистов беспокоит, что доля экономически активного населения в США в марте сократилась до 61,5% с 63,3% в предкризисном феврале прошлого года.

— Автор Sarah Chaney Cambon, sarah.chaney@wsj.com и Gwynn Guilford, gwynn.guilford@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ