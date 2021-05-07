МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч, следует из данных министерства труда страны. ФРС может начать сворачивать стимулирование экономики США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения уровня безработицы до 5,8% в апреле, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 978 тысяч.

При этом ведомство понизило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март до 770 тысяч с 916 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 0,7% в месячном выражении и составила 30,17 доллара, а в годовом выражении — на 0,3%.

Безработица в США в апреле 2020 года на фоне пандемии подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.