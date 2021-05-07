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Безработица в США в апреле неожиданно выросла
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Безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч, следует из данных... ПРАЙМ, 07.05.2021
безработица, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле выросла до 6,1% с уровня марта в 6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения уровня безработицы до 5,8% в апреле, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 978 тысяч.
При этом ведомство понизило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март до 770 тысяч с 916 тысяч.
Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 0,7% в месячном выражении и составила 30,17 доллара, а в годовом выражении — на 0,3%.
Безработица в США в апреле 2020 года на фоне пандемии подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.