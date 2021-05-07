МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Эксперты Минздрава РФ оценили меры по борьбе с курением, главный онколог ведомства Андрей Каприн заявил, что концепция государственной политики противодействия потреблению табака 2019-2035 уже дает свои плоды. В России могут запретить жидкости для электронных сигарет

В 2019 году правительство России утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Реализация антитабачной концепции должна снизить распространенность потребления табака в России до 21% взрослыми и 1% детьми к 2035 году.

"Мы видим, что разработанная Минздравом концепция государственной политики противодействия потреблению табака в период с 2019-2035 годы уже дает свои плоды. Рассчитываем, что данные меры позволят снизить потребление табака в нашей стране и внесут существенный вклад в сохранение здоровья наших граждан" — приводятся на сайте Минздрава РФ слова Каприна.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, важно контролировать соблюдение законодательства в сфере запрета рекламы и стимулирования продажи табака и никотиносодержащей продукции. Это позволит защитить молодежь от агрессивного маркетинга табачных изделий.

"Очень важные меры по переходу к стандартной упаковке табачных изделий. Это ничем не примечательная упаковка, на которой большую часть упаковки как раз занимают подписи или надписи о вреде курения", — приводятся на сайте слова Драпкиной.