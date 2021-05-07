МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Минэнерго объяснило новые правила продажи топлива

"В апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года индекс потребительских цен составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2020 года – 102,7% (в апреле 2020 года – 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,1%)", — говорится в сообщении.

При этом годовая инфляция в апреле составила 5,53% после мартовских 5,79%. Данные Росстата совпали с прогнозом Минэкономразвития, которое ожидало инфляцию в апреле на уровне 0,5-0,6% в месячном исчислении, а в годовом — 5,5-5,6%.

Как отмечает Росстат, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 11 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Калининградской области (на 1,4%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,4%.