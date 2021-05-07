ПЕКИН, 7 мая — ПРАЙМ. Экономика Китая восстанавливается после кризиса сильно, но неровно. Судя по вышедшим в пятницу данным, сильную поддержку восстановлению начал оказывать усилившийся рост расходов потребителей. Китай опубликовал внешнеэкономическую статистику за январь-апрель

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии компании Caixin в апреле вырос до максимума этого года, а за время продолжавшихся пять дней на прошлой и этой неделе праздников индикаторы туризма и расходов потребителей превысили предкризисные уровни.

В то же время экспорт Китая, который в прошлом году был ключевым драйвером восстановления экономики, в апреле продолжал устойчиво расти, в основном за счет поставок в Индию и другие страны, переживающие новые волны пандемии.

В апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года экспорт Китая вырос на 32,3%, сообщило в пятницу Главное таможенное управление. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали роста экспорта на 21%. В марте годовой рост экспорта составил 30,6%.

В таможенном управлении также сообщили, что без учета воздействия пандемии в апреле по сравнению с апрелем 2019 года экспорт вырос на 36,3%.

Экспорт в Индию в апреле по сравнению с апрелем прошлого года подскочил на 144% после роста на 19% в марте. Сильный рост в апреле обеспечили поставки товаров для борьбы с пандемией. Годовой рост экспорта в страны Юго-восточной Азии также ускорился в апреле до 40% с 16% в марте.

Ухудшение эпидемиологической ситуации во многих развивающихся странах привело к остановке производственных мощностей и росту спрос на китайские средства индивидуальной защиты, сказал экономист Nomura Лу Тин.

Благодаря неожиданным новым возможностям для экспорта положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле составило 42,85 млрд долларов США против 13,8 в марте. Экономисты ожидали, что в апреле положительное сальдо составит 28,2 млрд долларов США. Это произошло несмотря на рост экспорта на 43,1% по сравнению с апрелем прошлого года.

Возобновление активности в экономике Китая началось весной прошлого года, и с тех пор основным драйвером ее роста было промышленное производство, которое выпускало в больших объемах медицинское оборудование и электронную технику для других стран. Устойчивый спрос на китайские товары помог китайской экономике стать единственной из ключевых экономик, закончивших 2020 год с ростом.

Менее впечатляющие работала сфера услуг, рост которой, во всяком случае до последнего времени, отставал от роста производства. Из-за такого расхождения в прошлом году наблюдался дисбаланс, который, по словам экономистов и представителей властей, требует усиления внутреннего потребления. Китай становится ареной спора нефтяных держав

Надежды на исправление ситуации периодически омрачались вспышками заболеваемости Covid-19 в отдельных регионах страны, что обусловило осторожность потребителей.

Теперь, когда эпидемиологическая ситуация уже несколько месяцев находится под контролем, китайцы опять начинают тратить деньги.

Согласно опубликованным в пятницу данным, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая по версии компаний Caixin Media Co. и IHS Markit, в апреле вырос до максимума с декабря прошлого года 56,3 с 54,3 в марте.

Значение индекса выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Сильный внешний спрос на некоторые услуги китайских компаний, такие как консалтинг и другие other требующие знаний работы, сильно поддержал рост активности в секторе, что позволило компаниям второй месяц подряд увеличивать численность персонала, сказали в Caixin.

Вместе с тем рост традиционных расходов потребителей также ускоряется.

Согласно официальным данным, за пять дней майских праздников китайские граждане совершили 2390 млн дальних поездок против 195 млн поездок за такой же период в 2019 году. Число путешественников впервые превысило докризисные уровни праздничных дней.

Рекорды по выручке и числу зрителей в майские праздники установили также кинотеатры в Китае: были проданы билеты на 1,67 млрд юаней, что на 9,4% больше, чем в такой же период 2019 года. В прошлом году в это время кинотеатры в стране были закрыты.

"Сильная активность в праздничные дни указывает на то, что потребление, особенно потребление услуг, становится новым драйвером роста экономики", — сказали экономисты Citigroup в среду.

Согласно официальным данным, несмотря на рост числа дальних поездок, туристы в целом потратили на 23% меньше, чем в первые дни мая позапрошлого года. Экономисты объясняют это тем, что люди выбирали туры со скидками и в менее отдаленные места.

В пятницу китайские государственные СМИ сообщили, что в каждой из 31 провинции Китая в 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года рост валового регионального продукта измерялся двузначными числами. Например, в провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, ВРП вырос на 58,3%, правда, от исключительно низкой базы.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ