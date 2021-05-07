МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В обычные времена, когда экономика за месяц создает столько новых рабочих мест, сколько было создано в США в апреле, это воспринимается позитивно, однако мы живем в необычное время. Байден предрек американской экономике долгое восстановление

Министерство труда США в пятницу отчиталось о том, что американские работодатели в прошлом месяце с коррекцией на сезонные колебания создали 266 000 рабочих мест, и общее число рабочих мест в стране теперь на 8,2 млн ниже, чем до начала пандемии Covid-19 в прошлом году. Уровень безработицы при этом вырос до 6,1% с 6,0% в марте.

Учитывая тот факт, что все больше американцев получают прививку от коронавируса и возвращаются к прежнему образу жизни, апрель должен был стать гораздо более успешным месяцем для рынка труда. Опрошенные WSJ экономисты ожидали, что данные укажут на 1 млн новых рабочих мест и падение безработицы до 5,8%. Что же произошло?

Проблема заключается в том, что некоторые компании, такие как заведения общественного питания, нанимают сотрудников в связи со смягчением карантинных ограничений, однако другие организации, чей бизнес выиграл от пандемии, теперь стали сокращать количество сотрудников. Продуктовые магазины и супермаркеты, где продажи резко подскочили из-за того, что американцы стали больше готовить дома, в апреле уволили 49 000 человек. Курьерские и почтовые службы, активно доставлявшие посылки во время пандемии, сократили число сотрудников на 77 000. При этом компании, предоставляющие услуги по аренде персонала, к которым бизнес обращался вместо найма работников на постоянной основе, уволили 111 000 человек. Аналитики прогнозируют резкий спад на фондовом рынке США

Также проявились последствия перебоев в цепочках поставок, в частности, дефицита полупроводников. Производители автомобилей и запчастей к ним сократили число рабочих мест на 27 000.

Кроме того, многие компании сообщают о трудностях с поиском работников. Причина может заключаться в недоступности услуг по уходу за детьми, из-за чего многие женщины не устраиваются на работу, опасения относительно Covid-19, а также повышенные государственные пособия, которые позволяют людям более тщательно подходить к выбору работы.

Тем не менее, апрель – это лишь один месяц. Учитывая все происходящие в экономике перемены, а также возможное искажение скорректированных на сезонные колебания данных Министерства труда из-за пандемии, вероятно, не следует придавать слишком большого значения апрельскому отчету.

При этом игнорировать эти данные тоже не стоит. Может быть и нет причин снижать свои ожидания относительно показателей рынка труда на протяжении оставшейся части текущего года, однако, если следующий отчет вновь будет разочаровывающим, то это уже может стать реальной причиной для беспокойства.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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