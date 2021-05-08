2021-05-08T03:26:10+03:00
2021-05-08T03:26:10+03:00
2021-05-08T03:26:10+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210508/833621900.html
Премьер Италии раскритиковал Евросоюз из-за социального неравенства
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр Италии Марио Драги подверг критике европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, передает ANSA. "ЕС давно превратил свою социальную... ПРАЙМ, 08.05.2021
марио драги, евросоюз, италия, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83362/18/833621897.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83362/18/833621897.jpg
https://1prime.ru/images/83362/18/833621894.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83362/18/833621894.jpg
https://1prime.ru/images/83362/18/833621891.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83362/18/833621891.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210404/833385605.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги подверг критике европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, передает ANSA.
"ЕС давно превратил свою социальную модель в предмет гордости. Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не остался позади. Но даже до пандемии наши общества и рынки труда были фрагментированы. Неравенство поколений, гендерное неравенство и региональное неравенство. Это не Италия, какой должна быть, и не Европа, какой она должна быть", — заявил Драги во время дискуссии, посвященной теме "Занятость и рабочие места".
Также он указал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин, отдавая преимущества возрастным работникам и мужчинам.
"Эта система глубоко несправедлива и представляет собой препятствие для нашей способности расти и внедрять инновации", — подчеркнул премьер.
Драги добавил, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Читайте также:
Италия снова может открыться для туристов уже 2 июня