МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги подверг критике европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, передает ANSA. Названы страны-лидеры "постпандемийного мира"

"ЕС давно превратил свою социальную модель в предмет гордости. Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не остался позади. Но даже до пандемии наши общества и рынки труда были фрагментированы. Неравенство поколений, гендерное неравенство и региональное неравенство. Это не Италия, какой должна быть, и не Европа, какой она должна быть", — заявил Драги во время дискуссии, посвященной теме "Занятость и рабочие места".

Также он указал на несправедливость системы "двойных рынков", которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин, отдавая преимущества возрастным работникам и мужчинам.

"Эта система глубоко несправедлива и представляет собой препятствие для нашей способности расти и внедрять инновации", — подчеркнул премьер.

Драги добавил, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.

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