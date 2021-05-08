МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российской индустрии развлечений пока не удалось вернуться к "доковидным" оборотам, однако при отсутствии новых ограничений она может восстановиться до прежнего уровня в ближайшие полгода, оценил для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments. Эксперты рассказали, как изменятся ставки по кредитам этим летом

Аналитики изучили онлайн-продажи билетов в театры, на концерты и другие массовые мероприятия за период с 1 января 2020 года по 30 апреля 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли.

"Пандемия коронавируса больно ударила по отрасли билетных агрегаторов, им пришлось столкнуться не только с практически полным прекращением продаж на определенный период, но и решать вопрос с возвратами. Сейчас рынок постепенно возвращается к допандемийным оборотам и, по нашим оценкам, при отсутствии новых ограничений сможет вернутся к ним в ближайшие полгода за счет гибкого планирования и роста доли онлайн-составляющей", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Пока отрасли не удалось вернуться на прежние темпы продаж. В целом по рынку оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 73% от оборота февраля 2020 года, а средняя сумма покупки упала за год на 34%, подсчитали в CloudPayments.

Это связано с тем, что ограничения в этом сегменте рынка до сих пор не сняты полностью: в Санкт-Петербурге заполняемость зрительных залов возможна только на 75%, в Москве — на 50%. Проведение массовых онлайн-мероприятий способствует росту рынка, но пока не может полностью заместить потери в офлайн-сегменте, считают аналитики сервиса.