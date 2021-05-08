МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.

"Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни", — сказал Леонов РИА Новости. Путин назвал выходные в мае оправданными

По его словам, предлагаемую инициативу нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство. "И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь", — считает Леонов.

Он также отметил, что дополнительный выходной для женщин с детьми "не должен сказываться на их зарплате или отпуске".

Говоря в целом о возможности перехода всех работников на четырехдневную рабочую неделю, сенатор подчеркнул, что "хотя прогресс и идет вперед, это вопрос непростой, все нужно просчитать, чтобы граждане не потеряли в зарплате". Кроме того, три выходных дня — это неудобно, в том числе и в плане работы госорганов и бюджетных организаций, полагает сенатор. По мнению Леонова, это "не вопрос ближайшего будущего".

С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.