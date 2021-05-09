МИНСК, 9 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил во время состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным график совместных мероприятий, запланированных на ближайшие месяцы в двух странах, договорился о скорой встрече, сообщила в воскресенье пресс-служба главы белорусского государства.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации… Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", — говорится в сообщении. Там отмечается, что президенты обменялись мнениями о внутренней ситуации в Белоруссии и Российской Федерации.

"В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ", — отмечается в сообщении.

Согласно ему, "президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО".