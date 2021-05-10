2021-05-10T03:36:14+03:00
2021-05-10T03:36:14+03:00
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Часть россиян ждет новая выплата от государства
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Тем россиянам, которые переедут в деревню или небольшой город по программе "Земский работник культуры", планируют выплачивать один миллион рублей. Соответствующие изменения в уже... ПРАЙМ, 10.05.2021
выплата, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Тем россиянам, которые переедут в деревню или небольшой город по программе "Земский работник культуры", планируют выплачивать один миллион рублей. Соответствующие изменения в уже действующую госпрограмму "Развитие культуры" подготовило Минкультуры РФ. Об этом сообщает "Парламентская газета".
С 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тысяч человек по программе "Земский работник культуры", планируют давать по одному миллиону рублей. А тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, — два миллиона. Как отмечает "Парламентская газета", командировка рассчитана на пять лет. Уточняется, что подобная схема распространяется также на врачей и учителей.
Для того, чтобы получить деньги, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры. После чего необходимо проработать в организации не менее пяти лет, иначе придется возместить в региональный бюджет полученную сумму.