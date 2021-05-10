МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025-2026 годах и будет связан с разгоном рынков. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Миру предсказывают "кофейный кризис" из-за глобального потепления

Монетарные стимулирования сильно разгонят рынок и приведет к их перегреву. Охлаждать экономику придется при помощи нового циклического спада, утверждают специалисты.

Они уверены, что в развитых странах кризис начнется намного раньше. Что же касается России, то нашей стране уготовано три сценария: новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация. Основной и главной проблемой, как считают аналитики, останется бедность.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ

Экономисты считают, что при завершении пандемии к середине этого года годовой рост мирового ВВП будет не менее 4%. Специалисты при таком сценарии говорят об увеличении стоимости нефти до 82-85 долларов за баррель.

При этом в России начнется рост стимулирования инвестиций, технологического обновления производств, а также вырастет производительность труда, что приведет к увеличению зарплат. Россиянам рассказали, как добиться от начальства повышения зарплаты

ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ

Согласно второму сценарию, по мнению экономистов, произойдет так называемый "социальный разворот". Зарплаты бюджетников увеличатся, станут выше МРОТ и пенсии.

Как следствие, население станет жить лучше, потребительский спрос повысится, что увеличит доходы компаний.

ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ

Экономисты говорят, что существует третий сценарий "стабилизации", что может стать определенной реакцией на структурный кризис в мировой экономике. По их мнению, это явление охарактеризуется отсутствием каких-либо ощутимых действий по стимулированию роста, а также импортозамещением.

Специалисты говорят, что именно импортозамещение станет "единственным содержательным приоритетом России".

В любом случае отмечают экономисты, кризиса избежать не получится, а спровоцируют его США, Китай и страны Евросоюза, которые выйдут из режима "дешевых денег", что приведет к исчезновению многих компаний, особенно аграрных и промышленных.