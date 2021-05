КАИР, 10 мая — ПРАЙМ. Страховая компания владельцев судна Ever Given назвала "исключительно высокой" сниженную до 600 миллионов долларов сумму компенсации, запрошенной Суэцким каналом после инцидента с контейнеровозом, говорится в полученном РИА Новости в понедельник заявлении компании.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в воскресенье сообщил в интервью египетскому телеканалу MBC Masr, что Египет предложил снизить размер запрошенной ранее у владельцев судна компенсации с 916 миллионов долларов до 600 миллионов.

"UK Club видела заявление главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа о том, что канал снизил требование компенсации с 916 миллионов долларов до 600 миллионов. Сниженная сумма не была зафиксирована в требовании компенсации, направленном в суд", — указала страховая компания. Устроивший пробку контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала

По данным UK Club, "владельцам Ever Given также не были предоставлены обоснования для требования выплатить сумму в подобном размере, который остается исключительно высоким".

Переговоры между сторонами об урегулировании ситуации продолжаются, говорится в заявлении компании.

Ранее в апреле суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки.

В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.

UK Club сообщила 23 апреля, что владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций. Суд Исмаилии 4 мая отклонил апелляцию.

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщала в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации. В свою очередь, Усама Рабиа подтвердил 26 апреля стремление обеспечить успех переговоров с компанией-владельцем и страховой компанией и прийти к удовлетворяющему все стороны компромиссному решению, выразив надежду на скорое достижение соглашения.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.

Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

