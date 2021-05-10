БРЮССЕЛЬ, 10 мая — ПРАЙМ. Государства Евросоюза твердо поддерживают Чехию, но не стремятся к дальнейшей эскалации в отношениях с Россией, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы смогли выразить нашу поддержку Чешской Республике, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию", — сказал Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.

По его словам, "необходимо оказывать поддержку Чехии, не провоцируя дальнейший рост напряженности" в отношениях с Россией. Аналитики подсчитали, сколько фирм в Чехии принадлежит россиянам

Он также напомнил, что у лидеров ЕС будет возможность обсудить отношения с Россией на саммите в Брюсселе 25 мая. "Давайте дождемся, что скажут лидеры 25 мая", — добавил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряженность.

В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства.

В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.

В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и в примкнувших к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран.

В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.