ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Восстановительный рост экономики США может стать рекордным за 40 лет, заявил президент США Джо Байден.

"Прогнозы предсказывают, что мы увидим наиболее быстрый экономический рост за почти 40 лет в ближайшие месяцы, и мы двигаемся в правильном направлении", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Ранее ФРС прогнозировала, что ВВП может вырасти на 7% в 2020 году, МВФ прогнозирует рост на 6,4%.