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Байден предрек рекордный рост экономике США
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Восстановительный рост экономики США может стать рекордным за 40 лет, заявил президент США Джо Байден. "Прогнозы предсказывают, что мы увидим наиболее быстрый экономический рост... ПРАЙМ, 10.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Восстановительный рост экономики США может стать рекордным за 40 лет, заявил президент США Джо Байден.
"Прогнозы предсказывают, что мы увидим наиболее быстрый экономический рост за почти 40 лет в ближайшие месяцы, и мы двигаемся в правильном направлении", — сказал Байден, выступая в Белом доме.
Ранее ФРС прогнозировала, что ВВП может вырасти на 7% в 2020 году, МВФ прогнозирует рост на 6,4%.