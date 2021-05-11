МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Казне организация выборов в нижнюю палату парламента России обойдется федеральному бюджету в 16,6 миллиарда рублей. За пять лет стоимость проведения голосования в Думу подорожала на 6,25 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Мужчина со смартфоном в метро

В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных

При этом в ведомстве не смогли уточнить, вырастут ли затраты, если будет принято решение о трехдневном голосовании из-за пандемии коронавируса.

Значительные средства на выборную кампанию готовы потратить и сами участники.

При этом раскрыть полную стоимость в политических партиях отказались, но отметили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 миллионов рублей.

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий, это:

  • Единая Россия,
  •  КПРФ,
  • ЛДПР,
  • Справедливая Россия — За правду,
  • Яблоко,
  • Партия пенсионеров,
  • Партия Роста,
  • Родина,
  • Гражданская платформа,
  • Зеленые,
  • Новые люди,
  • Зеленая Альтернатива,
  • Коммунисты России,
  • КПСС.

По мнению опрошенных изданием экспертов, сейчас больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы.