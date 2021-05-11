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Во сколько бюджету России обойдутся выборы в Госдуму
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Казне организация выборов в нижнюю палату парламента России обойдется федеральному бюджету в 16,6 миллиарда рублей. За пять лет стоимость проведения голосования в Думу подорожала... ПРАЙМ, 11.05.2021
бюджет рф, политика, выборы, минфин рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Казне организация выборов в нижнюю палату парламента России обойдется федеральному бюджету в 16,6 миллиарда рублей. За пять лет стоимость проведения голосования в Думу подорожала на 6,25 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
При этом в ведомстве не смогли уточнить, вырастут ли затраты, если будет принято решение о трехдневном голосовании из-за пандемии коронавируса.
Значительные средства на выборную кампанию готовы потратить и сами участники.
При этом раскрыть полную стоимость в политических партиях отказались, но отметили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 миллионов рублей.
Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий, это:
- Единая Россия,
- КПРФ,
- ЛДПР,
- Справедливая Россия — За правду,
- Яблоко,
- Партия пенсионеров,
- Партия Роста,
- Родина,
- Гражданская платформа,
- Зеленые,
- Новые люди,
- Зеленая Альтернатива,
- Коммунисты России,
- КПСС.
По мнению опрошенных изданием экспертов, сейчас больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы.