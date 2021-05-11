МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Казне организация выборов в нижнюю палату парламента России обойдется федеральному бюджету в 16,6 миллиарда рублей. За пять лет стоимость проведения голосования в Думу подорожала на 6,25 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина. В России началась короткая рабочая неделя после длинных майских выходных

При этом в ведомстве не смогли уточнить, вырастут ли затраты, если будет принято решение о трехдневном голосовании из-за пандемии коронавируса.

Значительные средства на выборную кампанию готовы потратить и сами участники.

При этом раскрыть полную стоимость в политических партиях отказались, но отметили, что затраты в одном избирательном округе могут составить до 70 миллионов рублей.

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий, это:

Единая Россия,

КПРФ,



ЛДПР,



Справедливая Россия — За правду,

Яблоко,

Партия пенсионеров,



Партия Роста,



Родина,



Гражданская платформа,

Зеленые,



Новые люди,



Зеленая Альтернатива,



Коммунисты России,

КПСС.



По мнению опрошенных изданием экспертов, сейчас больше шансов пройти в Госдуму имеют действующие парламентские силы.