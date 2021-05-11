МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Власти Подмосковья рекомендовали с 11 мая начать поэтапное отключение отопления на промышленных, социальных объектах и в многоквартирных домах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства энергетики региона. В Москве начались плановые отключения горячей воды

"11 мая 2021 года министерством энергетики Московской области рекомендовано начать поэтапное отключение отопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354", — цитирует пресс-служба слова министра Александра Самарина.

Как пояснили в ведомстве, отключение отопления может потребовать до пяти дней. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем — в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения. В соответствии с постановлением глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если прошло пять дней подряд с установленной среднесуточной уличной температурой 8 градусов тепла и выше.

"После отключения отопления начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", — добавили в ведомстве.