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В Подмосковье началось поэтапное отключение отопления
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Власти Подмосковья рекомендовали с 11 мая начать поэтапное отключение отопления на промышленных, социальных объектах и в многоквартирных домах, сообщили РИА Недвижимость в... ПРАЙМ, 11.05.2021
подмосковье, отопление, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Власти Подмосковья рекомендовали с 11 мая начать поэтапное отключение отопления на промышленных, социальных объектах и в многоквартирных домах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства энергетики региона.
"11 мая 2021 года министерством энергетики Московской области рекомендовано начать поэтапное отключение отопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354", — цитирует пресс-служба слова министра Александра Самарина.
Как пояснили в ведомстве, отключение отопления может потребовать до пяти дней. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем — в дома, школы, детские сады и лечебные учреждения. В соответствии с постановлением глава муниципалитета имеет право завершить отопительный сезон на централизованных системах, если прошло пять дней подряд с установленной среднесуточной уличной температурой 8 градусов тепла и выше.
"После отключения отопления начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", — добавили в ведомстве.