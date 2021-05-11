МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В отличие от богатых стран мира, в России высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на информацию подготовленного Высшей школой экономики доклада "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи". Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

Этот феномен является причиной отставания российской экономики, утверждают аналитики. Человеческий капитал расходуют неэффективно, умения и знания не применяются на практике, а значит, у людей отсутствует мотивация повышать их в течение всей жизни.

Как упомянуто в докладе, только 12% россиян в возрасте 25-64 лет проходят переобучение. В Европе, в зависимости от страны, в переобучении задействованы 40-60% жителей.

Самообразованием в России, согласно подсчетам экспертов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, занимаются только 22%, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе. Но вина в этом лежит не только на самих работниках: дело в том, что предприятия почти не выделяют средств на переобучение сотрудников. Лаборатория исследований рынка труда ВШЭ выяснила, что тратят какие-то средства на дополнительное образование четыре из десяти российских компаний, но и в этом случае в среднем речь идет о 14 тысячах рублей на одного сотрудника, что является незначительной суммой.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон рассказал, что российские работодатели не видят смысла в дополнительном образовании, поскольку внутренняя конкуренция слаба, инновации редки, а включенность в мировую торговлю достаточно слабая. Вместо этого компании предпочитают переманивать сотрудников у конкурентов.

Авторы доклада предупреждают, что на фоне сокращения и старения населения без серьезных инвестиций в образование, науку и здоровье к 2030 году страна может столкнуться с неожиданными проблемами, связанными с человеческим капиталом. Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше

Власти планируют повышать производительность труда с помощью нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что совершить качественный переход поможет только конкуренция, а идея гособразования не сработает.