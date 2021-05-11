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Госдума расширила полномочия правительства при исполнении бюджета
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства по перераспределению бюджетных средств без внесения поправок в закон о бюджете на текущий год... ПРАЙМ, 11.05.2021
полномочия, правительство рф, бюджет, госдума, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства по перераспределению бюджетных средств без внесения поправок в закон о бюджете на текущий год.
Документ, внесенный правительством, наделяет его правом принимать в 2021 году дополнительные меры для поддержки рынка труда. Источником их финансирования могут служить частично высвобождающиеся субвенции и субсидии регионам на закупку автомобилей скорой помощи и на социальные выплаты безработным.
Правительству также предоставляется право изменять расходы на софинансирование пенсий за счет ФНБ в зависимости от конкретных потребностей Пенсионного фонда РФ, а также уточнять расходы бюджета, которые зависят от так называемых "связанных" доходов. В частности, это расходы на поддержку мероприятий обращения с отходами и возмещение затрат на создание индустриальных парков, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
Помимо этого, на 2021 год продляется действие прошлогодней нормы о зачислении в бюджеты регионов штрафов за нарушение режима повышенной готовности. В прошлом году это было 128 миллионов рублей, в этом году эта норма пока не зафиксирована законодательно, отмечал Лавров. По его мнению, принятие соответствующих изменений повысит гибкость исполнения бюджета в текущем году.