МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Росприроднадзор не одобрил проект строительства трассы "Москва-Казань", который предусматривал вырубку нескольких тысяч дубов, находящихся в Волго-Ахтубинской пойме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее орнитологи предлагали сдвинуть трассу на несколько километров из-за того, что согласно существующему проекту, она должна пройти вблизи территории около Нижнего Новгорода, где гнездятся тысячи журавлей. В Общественной палате сообщили, что часть участников обсуждения, которое прошло в ОП, заявляли, что проект предусматривает вырубку тысяч дубов, которые невозможно компенсировать посадками.

Также, по данным ОП, часть жителей возражает против прокладки трассы у населенных пунктов и, проектировщики считают, что трассу проще проложить по природной территории. Территория поймы включена в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Омский нефтезавод мешает проверке Росприроднадзора из-за жалоб на качество воздуха

"Проект не согласован, отправлен на доработку", — сказали в пресс-службе.

В заключении "О государственной экологической экспертизе" Росприроднадзора (имеется в распоряжении агентства) от 19 апреля 2021 года говорится, что Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой 17 ноября 2020 года вынесено представление в адрес комитета по природным ресурсам Волгоградской области и направлено предостережение в адрес подрядчика АО "ЕКС" о недопустимости нарушения закона в виде проведения работ по вырубке дубов.

"Согласно положению о Всемирной сети биосферных резерватов, процедуру исключения особо охраняемых природных территорий из списка биосферных резерватов следует рассматривать в качестве чрезвычайной меры в рамках этого позитивного в своей основе подхода и применять только после тщательного изучения культурной и социально-экономической ситуации в стране и после консультации с соответствующим правительством", — говорится в заключении.

Трасса М12 – строящаяся платная автомагистраль, которая соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа — Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Завершение строительства ожидается в 2024 году.

Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Строительство дороги ведется в восемь этапов. Стоимость проекта без учета обхода Ногинска и Балашихи в Подмосковье составляет 507,5 миллиарда рублей.