МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Агентство по окружающей среде США (EPA) отменило ряд нормативов в сфере торговли топливом в связи с инцидентом на трубопроводе Colonial Pipeline, частично отключенном из-за хакерской атаки.

Как говорится в заявлении, чрезвычайная отмена нормативов поможет предотвратить нехватку топлива в штатах, поставка горючего в которые оказалась затронута ситуацией на трубопроводе.

Указ регулятора касается федерального округа Колумбия и штатов Мэриленд, Пенсильвания и Виргиния. Он будет действовать до 18 мая. Нефть дешевеет в ожидании возобновления работы трубопровода в США

Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели.

Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, любые подобные обвинения неприемлемы.