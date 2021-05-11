МАДРИД, 11 мая — ПРАЙМ. Испания приняла закон о доставщиках товаров на дом, которые работают на онлайн-платформах. Теперь, впервые в истории, курьеры включены в систему охраны труда, сообщила пресс-служба правительства. Спрос на курьеров в России взлетел втрое

"Впервые с XX века у правительства хватило смелости включить коллектив работников в систему охраны труда", — заявила на пресс-конференции министр труда Испании Иоланда Диас.

Закон "О гарантии прав трудящихся, занимающихся распространением в сфере цифровых платформ" был принят после согласования между министерством труда, профсоюзами "Рабочие комиссии", UGT, Испанской конфедерацией предпринимательских организаций, Конфедерацией малых и средних компаний (Cpyme). Закон касается таких компаний, как Glovo, Deliveroo или Uber Eats.

Правительство признало таких сотрудников самозанятыми, а не сотрудниками по найму, что предусматривает другие налоговые ставки. Таким образом, курьерам дают те же права, что и другим работникам, официально работающими на испанские компании – социальное страхование и выплата подоходного налога через работодателя.

Постановление правительства начнет действовать в августе.

Во вторник в Мадриде, Барселоне и других городах Испании состоялись акции протеста сотрудников этого сектора, которые считают, что принятый закон лишит их рабочих мест.

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