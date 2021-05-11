МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Объем производства в РФ алкогольной продукции в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,1%, до 48,93 миллиона декалитров, следует из материалов Национального союза защиты прав потребителей, не учитывающих выпуск пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.

В том числе, согласно экспертным оценкам, в апреле было произведено на 6,4% меньше в годовом выражении — 14,49 миллиона декалитров. В России увеличился выпуск вина и водки

При этом общий объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе-апреле составил 29,08 миллиона декалитров, на 2,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года, а в апреле — снизился на 7,2%, до 8,47 миллиона декалитров.

Производство водки за эти четыре месяца снизилось на 2,3%, до 21,54 миллиона декалитров, в апреле — на 11,9%, до 6,33 миллиона, коньяка — на 5,9%, до 2,4 миллиона декалитров и на 11,6%, до 0,64 миллиона, соответственно.

Выпуск тихой винодельческой продукции в январе-апреле в годовом выражении снизился на 1,2%, до 17,4 миллиона декалитров, в апреле — на 11,5%, до 4,96 миллиона. А объем производства шампанских и игристых вин за первые четыре месяца текущего года сократился на 26,1%, до 2,54 миллиона декалитров, в том числе в апреле — на 25%, до 0,67 миллиона.