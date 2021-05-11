МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме по темам социально-экономического развития страны, реализации национальных проектов, повышения качества жизни населения и достижения национальных целей развития до 2030 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Мишустин выступит с ежегодным отчетом и ответит на вопросы парламентариев.

"В отчёте председатель правительства коснётся наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития до 2030 года", — говорится в сообщении.

Мишустин обсудит борьбу с коронавирусом, эффективность поддержки населения и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, образования и науки, форматы предоставления социальных услуг, перезагрузку системы государственного управления.

"Кроме того, Михаил Мишустин затронет такие направления, как перспективы цифровой трансформации и технологического развития, стимулирование импортозамещения, поддержка регионов и сельских территорий, вопросы экологии и внутреннего туризма", — добавляется в сообщении.

В заседании также примут участие члены правительства.