МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Обсуждается включение в опорную автомобильную сеть РФ еще 55 тысяч километров дорог, сейчас ее протяженность составляет 138 тысяч километров, сообщает Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Росавтодор хуже других транспортных ведомств исполнил бюджет в 2019 году

В прошлом году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил разработать план развития опорной сети российских автомобильных дорог, а вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину совместно с субъектами РФ сформировать предложения о развитии такой сети на перспективу до 2035 года.

"Протяженность опорной сети составляет 138 тысяч километров, в том числе 61 тысяча километров ‒ федеральные трассы, 77 тысяч километров ‒ региональные дороги, из которых 14 тысяч километров планируются к передаче в федеральную собственность. Также сейчас обсуждается вопрос о включении в опорную сеть 55 тысяч километров местных дорог в городских агломерациях, на которых проходят работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", — говорится в сообщении Росавтодора.

Отмечается, что в число критериев отбора дорог вошли обеспечение связанности территории, значимость для улучшения качества жизни и "доступность точек генерации трафика". С учетом этих критериев опорная сеть будет сформирована из дорог, которые связывают Москву и столицы субъектов РФ, города с населением более 100 тысяч жителей, городские агломерации – центры экономического роста, опорные узлы железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильные пункты пропуска через государственную границу.

При отборе дорог также учитывалась их загруженность. В приоритете ‒ наиболее востребованные дороги с интенсивностью движения свыше 10 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, для учета территориальной неравномерности расселения применялись корректирующие коэффициенты, рассчитанные на основе баланса численности автомобильного парка и протяженности дорожной сети. Так, для Центрального федерального округа принят коэффициент, равный 1, для Сибири и Дальнего Востока ‒ 0,5.

Росавтодор, подведомственные организации и минтрансы субъектов РФ приступили к подготовке трехлетних программ дорожной деятельности, которые предусматривают приоритетное развитие и приведение в нормативное состояние дорог опорной сети, подчеркивает агентство. А для того чтобы обеспечить соответствующий уровень выполнения планов по поручению руководства Минтранса в ближайшее время будет проведена повторная серия рассмотрений титульных списков дорог опорной сети, но уже с участием представителей руководства Росавтодора и министерства.