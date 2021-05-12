МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дипломатическая миссия США в России уже со среды — 12 мая — сокращает объем консульских услуг. В частности, посольство прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз россиянам. Исключение — дипломатические поездки.
В самом посольстве США приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу американской дипломатической миссии. Они в конце апреля текущего года были введены Россией в качестве ответной меры на очередные антироссийские санкции.
Помимо этого, американские дипломаты предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов. В обозримом будущем американцам на территории России не будут предоставлять:
- нотариальных услуг,
- выдавать свидетельства о рождении детей,
- обновлять истекающие паспорта.
Такие услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, и при этом с существенной задержкой.
Всем американцам с истекающей визой посольство рекомендовало покинуть Россию в срок до 15 июня этого года.
Посольство США отмечает, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".
В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением и отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб".
В МИД РФ подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками. А ожидание интервью у американского консула могло длиться до года.
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833639780.html