МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дипломатическая миссия США в России уже со среды — 12 мая — сокращает объем консульских услуг. В частности, посольство прекращает обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз россиянам. Исключение — дипломатические поездки. Китай грозит ответным ударом по Европе за запрет Huawei

В самом посольстве США приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу американской дипломатической миссии. Они в конце апреля текущего года были введены Россией в качестве ответной меры на очередные антироссийские санкции.

Помимо этого, американские дипломаты предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов. В обозримом будущем американцам на территории России не будут предоставлять:

нотариальных услуг,



выдавать свидетельства о рождении детей,



обновлять истекающие паспорта.



Такие услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, и при этом с существенной задержкой.

Всем американцам с истекающей визой посольство рекомендовало покинуть Россию в срок до 15 июня этого года.

Посольство США отмечает, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".

В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением и отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб".

В МИД РФ подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками. А ожидание интервью у американского консула могло длиться до года.