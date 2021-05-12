МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Для модернизации мусорного оборудования в России нужно потратить более миллиарда рублей до конца текущего 2021 года из федерального бюджета. Как пишет газета "Известия" в среду, именно эту сумму озвучил "Российский экологический оператор" (РЭО). МИД назвал источники кибератак на Россию

В частности, оператор обосновывает необходимость выделения таких денег для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов.

В том числе — региональные компании смогут, если получат такую компенсацию, выпустить на линию необходимое количество машин.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, главной целью необходимо ставить повышение уровня внедрения раздельного сбора отходов в субъектах России и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов, при этом —без существенного роста тарифа.

Но субсидирование покупки новых фандоматов (автоматы по приему стеклянной либо пластиковой тары у населения), а также мусоровозов и контейнеров, потребует дополнительных средств из бюджета, пояснили в РЭО.