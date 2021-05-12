2021-05-12T07:38:00+03:00
2021-05-12T07:38:00+03:00
2021-05-12T07:38:00+03:00
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На борьбу с мусором в России запросили миллиард рублей
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Для модернизации мусорного оборудования в России нужно потратить более миллиарда рублей до конца текущего 2021 года из федерального бюджета. Как пишет газета "Известия" в среду,... ПРАЙМ, 12.05.2021
россия, экология, мусор, новости, промышленность, госпроекты, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Для модернизации мусорного оборудования в России нужно потратить более миллиарда рублей до конца текущего 2021 года из федерального бюджета. Как пишет газета "Известия" в среду, именно эту сумму озвучил "Российский экологический оператор" (РЭО).
В частности, оператор обосновывает необходимость выделения таких денег для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов.
В том числе — региональные компании смогут, если получат такую компенсацию, выпустить на линию необходимое количество машин.
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, главной целью необходимо ставить повышение уровня внедрения раздельного сбора отходов в субъектах России и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов, при этом —без существенного роста тарифа.
Но субсидирование покупки новых фандоматов (автоматы по приему стеклянной либо пластиковой тары у населения), а также мусоровозов и контейнеров, потребует дополнительных средств из бюджета, пояснили в РЭО.