МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число зарегистрированных самозанятых в России, несмотря на тяжелый 2020 год, продолжило расти и уже превышает 2 миллиона человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. Назван простой способ увеличить доход самозанятых

"Мы помогали и самозанятым гражданам. Этот формат предполагает минимальный налог и минимальное взаимодействие с государством. И он показал свою востребованность. Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило два миллиона. Это свидетельствует о том, что люди нам поверили, вышли из тени. И мы поддержали их. Полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Это почти полтора миллиарда рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей", — сказал он.

"Рассчитываем, что этот опыт станет неплохим стимулом для тех, кто пока еще не вышел из тени", — добавил премьер.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.