МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Власти России направили на дополнительную поддержку граждан в 2020 году почти 2,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин пообещал списать с бизнеса льготные кредиты на миллиарды рублей

В среду глава кабмина представил в Госдуме отчет о деятельности правительства в прошлом году, когда Россия, как и весь остальной мир, столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции.

"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру — на дополнительную поддержку граждан было направлено почти два с половиной триллиона рублей", — сказал Мишустин.

Он отметил, что правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции. "Наши действия были максимально адресными и направленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь бизнесу сохранить рабочие места и снизить его издержки. Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всего", — сказал премьер. Госдума расширила полномочия правительства при исполнении бюджета

При этом он подчеркнул, что важно не то, сколько денег было выделено, а насколько эффективной была помощь.

"В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 миллионов детей", — сказал глава кабмина.