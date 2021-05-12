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Власти в прошлом году поддержали граждан почти на 2,5 трилиона рублей
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Власти России направили на дополнительную поддержку граждан в 2020 году почти 2,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду глава кабмина представил в... ПРАЙМ, 12.05.2021
россия, социальная поддержка, михаил мишустин, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Власти России направили на дополнительную поддержку граждан в 2020 году почти 2,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду глава кабмина представил в Госдуме отчет о деятельности правительства в прошлом году, когда Россия, как и весь остальной мир, столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции.
"Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру — на дополнительную поддержку граждан было направлено почти два с половиной триллиона рублей", — сказал Мишустин.
Он отметил, что правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции. "Наши действия были максимально адресными и направленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь бизнесу сохранить рабочие места и снизить его издержки. Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всего", — сказал премьер.
При этом он подчеркнул, что важно не то, сколько денег было выделено, а насколько эффективной была помощь.
"В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 миллионов детей", — сказал глава кабмина.