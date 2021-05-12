МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ формирует новые планы импортозамещения с упором на производство комплектующих, утвердит их к середине лета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. СМИ рассказали об обходе заказчиками квот на импортозамещение

"Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их и делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу – на современных видах трансмиссий, по фарме – на конкретных субстанциях, которые нужны для производства лекарств, а в станкостроении – на системах числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к середине лета обновленные планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем", — сказал он.

Мишустин напомнил, что в 2020 году в стране был запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК). В перечень современных технологий, для внедрения которых будут заключаться СПИКи, включено более шестисот позиций. "По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов. И первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце", — добавил он.

Премьер-министр также отметил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, прежде всего — в обрабатывающей. "Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%", — уточнил Мишустин.