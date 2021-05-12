МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госзаказчики и госкомпании обходят режим квотирования на закупки у российских производителей. Эта проблема обсуждалась на правительственном совещании у вице-премьера Юрия Борисова 19 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания.

Замглавы Федерального казначейства Анна Катамадзе сообщила о результатах мониторинга, из которых следовало, что госзаказчики и госкомпании в отдельных случаях не применяют национальный режим в рамках закупок квотируемых товаров. Помимо этого, заказчики используют некорректные коды товаров, участвующих в закупке, для обхода требований.

Нормы минимальных закупок товаров российского происхождения для госкомпаний правительство установило в начале декабря 2020 года. Товаром российского происхождения считается товар, входящий в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, или указанный в едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Постановление правительства определило квоту закупок для разных товаров на период с 2021 по 2023 год. В основном она варьируется от 50 до 90%. Например, доля отечественных ноутбуков в 2021 году должна составлять не менее 50% в 2021 году, не менее 60% — в 2022 году и не менее 70% — в 2023-м.

Однако в правительстве признавали риски невыполнения квот. В частности, в Минпромторге указали на отсутствие механизмов для принуждения госкомпаний к исполнению требований, а также на отсутствие механизма контроля и санкций, пишет газета.

На сегодняшний день в правительстве уже начали разрабатывать необходимую нормативно-правовую базу. Кроме того, на апрельском совещании у Борисова обсуждалась проблема закупок госкомпаниями у взаимозависимых лиц, о которых они могут не отчитываться. Минфин ранее пытался решить ее, но тогда министерство не поддержали. Как пишет "Коммерсант", сейчас проект может быть реанимирован, Борисов уже признал его "положительный эффект".

В рамках борьбы с обходом режима квотирования госзаказчиков могут обязать отчитываться перед правительством, почему в отдельных случаях они не применяют национальный режим в закупках. К контролю за выполнением квот могут также подключить и бизнес-объединения, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленную палату (ТПП) и объединяющую малое и среднее предпринимательство "Опору России".

Еще одной мерой стимулирования выполнения квот могут стать поощрения для добросовестных заказчиков. Этой разработкой занимаются Минпромторг, Минфин, ФАС и Федеральное казначейство.