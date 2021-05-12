МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Внесение проекта федерального бюджета РФ на очередную трехлетку нужно перенести на более ранний срок — с 1 октября на 15 сентября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год. Мишустин пообещал списать с бизнеса льготные кредиты на миллиарды рублей

"Хочу остановиться еще на одном вопросе. Государственная Дума и Совет Федерации уже ставили вопрос о переносе отчета об исполнении бюджета за истекший год на весеннюю сессию. Я поддерживаю это предложение, и предлагаю пойти дальше – перенести сроки внесения очередного трехлетнего бюджета с 1 октября на более ранний срок – 15 сентября", — сказал он.

Мишустин отметил, что это поможет регионам при подготовке своих бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что срок представления отчета об исполнении федерального бюджета за предыдущий год с 2022 года будет перенесен с осени на весну.