МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время

"Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.

Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%. Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

Премьер-министр в среду также напомнил, что для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. "Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет", — указал Мишустин.

"Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей", — добавил он.