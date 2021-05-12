МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Результат сдерживания цен на продукты в России полностью не устраивает никого, но без применения этих мер пришлось бы обсуждать не их эффективность, а взрывной рост цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин назвал жадность компаний причиной роста цен в России

"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.

Он отметил, что пандемия коронавируса усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. При этом низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, и в том числе — повысили стоимость продуктов питания.

"Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе — в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, и прежде всего — на социально значимые товары", — указал председатель правительства.

"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России", — подчеркнул Мишустин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.