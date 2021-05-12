МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Общенациональный план действий должен обеспечить выход экономики России на траекторию роста, работа по реализации этого плана идет активно, более половины мероприятий уже завершены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Мишустин оценил результат сдерживания цен на продукты

"В прошлом году мы не только боролись с последствиями коронавируса, но и создавали базу для постковидного восстановления. Совместно с вами мы разработали Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Он объединил как задачу адаптации к сложившейся ситуации, так и цель дальнейшего развития нашей страны. Его главным результатом должен стать выход экономики России на траекторию роста", — сказал Мишустин.

По его словам, работа по реализации плана идет активно. "Более половины мероприятий уже завершены", — добавил премьер.

Он отметил, что все это невозможно было бы осуществить без национальных проектов, таких как "Здравоохранение", "Демография", "Наука и университеты", "Образование".

"Мы повысили эффективность реализации национальных проектов. В конце года обновили их содержание в непосредственной привязке к национальным целям развития, обозначенных президентом. Создали информационную систему их мониторинга и анализа", — уточнил глава правительства. Мишустин пообещал списать с бизнеса льготные кредиты на миллиарды рублей

В прошлом году, по его словам, в России появилось более шестидесяти тысяч новых мест в школах.

"Мы смогли открыть новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, детские больницы и центры онкологической помощи. Подключены к интернету более сорока тысяч социально значимых объектов. С опережением идет расселение аварийного жилья. В прошлом году новое жилье получили почти сто тридцать тысяч человек", — сказал премьер.

Он добавил, что на базе новых и существующих учреждений созданы свыше трехсот пятидесяти тысяч новых мест в 48 регионах. "Работают детские и мобильные технопарки "Кванториум". Их посещают более миллиона детей. Создано 11 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", — сообщил Мишустин.

Он напомнил о создании единого плана по достижению национальных целей, который призван улучшить координацию работы министерств и ведомств. "По сути, он отвечает на три ключевых вопроса. Когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты", — уточнил Мишустин.