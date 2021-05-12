МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в марте вырос на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — подскочил на 10,9%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Еврокомиссия улучшила прогнозы по динамике мирового ВВП

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 0,7%, а в годовом — на 11,6%.

В ЕС объем промышленного производства в марте вырос на 0,6% в месячном выражении, а в годовом — на 11%.

При этом производство товаров длительного пользования в марте в еврозоне снизилось на 1,2%, в ЕС — на 0,3% по сравнению с февралем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне, напротив, вырос на 1,9%, в ЕС — 2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в марте в месячном выражении выросло на 1,2%, в ЕС — на 1%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне увеличился на 0,6%, в ЕС — на 1,1%.

Самый серьезный рост промышленности в марте к февралю был отмечен в Дании (+4,9%), Литве (+4,5%) и Болгарии (+3,7%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Люксембурге (-4,4%), Бельгии (-4%) и Финляндии (-2,1%).