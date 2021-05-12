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Правительство выделит дополнительные средства на ремонт автодорог
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Правительство РФ планирует выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на ремонт и строительство автодорог, в общей сложности на эти цели в 2021 году будет направлено 256... ПРАЙМ, 12.05.2021
правительство рф, дороги, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на ремонт и строительство автодорог, в общей сложности на эти цели в 2021 году будет направлено 256 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме.
"По суммам — дополнительно будет выделено 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей. Мы как раз готовились с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным — это на 30% больше, чем было, в 1,3 раза, чем было в прошлом году", — сказал Мишустин.
Вице-премьер Хуснуллин курирует в правительстве автомобильный транспорт и дорожное хозяйство.
При этом, как отметил премьер, в 2020 году планы по дорожному строительству были перевыполнены, несмотря на пандемию. Так, завершены строительство и реконструкция около 915 километров федеральных дорог, включая крымскую "Тавриду", а также 1,7 тысячи километров региональных автодорог. "Отремонтировали более 8 тысяч километров федеральных дорог и 16 тысяч километров региональных дорог", — добавил он.