МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на ремонт и строительство автодорог, в общей сложности на эти цели в 2021 году будет направлено 256 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме. Российские автошколы выступают против новых проверок ГИБДД

"По суммам — дополнительно будет выделено 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей. Мы как раз готовились с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным — это на 30% больше, чем было, в 1,3 раза, чем было в прошлом году", — сказал Мишустин.

Вице-премьер Хуснуллин курирует в правительстве автомобильный транспорт и дорожное хозяйство.

При этом, как отметил премьер, в 2020 году планы по дорожному строительству были перевыполнены, несмотря на пандемию. Так, завершены строительство и реконструкция около 915 километров федеральных дорог, включая крымскую "Тавриду", а также 1,7 тысячи километров региональных автодорог. "Отремонтировали более 8 тысяч километров федеральных дорог и 16 тысяч километров региональных дорог", — добавил он.