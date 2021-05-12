МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Власти России разделяют обеспокоенность уровнем доходов россиян и делают все возможное, чтобы они соответствовали потребностям граждан, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

"Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру: у нас рост реальных доходов — это абсолютно точная цифра — плюс 3%", — сказал Мишустин в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.

"Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%", — добавил премьер.

Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, добавил Михаил Мишустин.

"Стратегия наша — уменьшить к тридцатому году бедность в два раза, и мы занимаемся этим серьезно", — заявил он.

Премьер-министр РФ добавил, что эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".

"Это — важнейшая национальная цель", — подчеркнул Мишустин.