МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Вопрос о снижении допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ для малоимущих семей требует обсуждения, но окончательные решения должны принимать регионы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год. Мишустин разделил обеспокоенность уровнем доходов россиян

Сейчас, если доля расходов семьи превышает установленную допустимую долю, граждане могут получить субсидию, компенсирующую часть этих трат, для этого необходимо собрать пакет документов, подтверждающих его незащищенный социальный статус. Доля допустимых расходов на оплату ЖКХ отличается в разны регионах, но она не должна превышать 22% семейного бюджета.

Депутаты предложили снизить эту предельную долю на федеральном уровне для всех регионов до 15%, предусмотрев средства на выплату субсидий в федеральном бюджете.

"Я считаю, что просто выделением средств если это решать, то всё опять это поплывет, решения должны принимать сами субъекты. Вопрос требует детального обсуждения в увязке с источниками финансирования и с особенностями каждого субъекта. Мы поддерживаем сам подход, но с финансированием надо разбираться, поручу это министру экономического развития", – сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что предоставление субсидий на оплату ЖКХ — это полномочия субъектов РФ, в 2019 году на эти цели было выделено порядка 70 миллиардов рублей.

"Но во всех регионах ситуация экономическая и климатическая разная, поэтому сами регионы устанавливают стандарты стоимости услуг ЖКХ и нормативы площади для размера данных субсидий", — заявил Мишустин.