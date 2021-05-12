МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредиторов объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. В Госдуму внесут законопроект о "народной инфляции"

Документ подготовлен в целях недопущения необоснованных отказов в предоставлении таких каникул. Он обязывает кредитные и некредитные финансовые организации уведомлять заемщиков о причинах отказа в изменении условий кредитного договора или договора займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Принятие закона обеспечит правовыми гарантиями заемщиков на получение информации о причинах отказа в предоставлении соответствующих каникул, а также в иных случаях изменения условий кредитного договора, считает его автор, депутат Наталья Костенко ("Единая Россия"). А кредитные организации, по ее мнению, будут более ответственно подходить к рассмотрению вопроса об изменении условий такого договора.

Действующее законодательство предоставляет гражданам-заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, право потребовать у кредитора приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищным кредитам на срок до полугода. А физлица, у которых более чем на 30% снизились доходы в связи с пандемией коронавируса, вправе получить отсрочку платежей по кредитам на аналогичный срок.

Однако заемщики нередко жалуются на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных и ипотечных каникул. Причем после такого отказа банки нередко предлагают заемщикам собственные программы реструктуризации кредитной задолженности. Но эти программы не всегда являются экономически выгодными для заемщиков и приводят к росту закредитованности населения, считает Костенко.