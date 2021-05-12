Мишустин допустил введение прогрессивного налога для ряда компаний
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за рубеж.
"Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.
Премьер-министр считает, что компании должны платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет страны.
"Та самая жадность, мы об этом сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди. Я считаю, что это абсолютно оправданный подход", — добавил Мишустин.
При этом он подчеркнул, что важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. "Здесь должен быть баланс", — сказал он.
Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.
По словам Мишустина, в регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833645542.html