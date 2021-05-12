МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за рубеж. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

"Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

Премьер-министр считает, что компании должны платить за жадность в вопросе вывода доходов дополнительными налогами в бюджет страны.

"Та самая жадность, мы об этом сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди. Я считаю, что это абсолютно оправданный подход", — добавил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. "Здесь должен быть баланс", — сказал он.

Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.

По словам Мишустина, в регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.