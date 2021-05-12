МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин разделил обеспокоенность уровнем доходов россиян

Он отметил, что функция государства помогать тем, кому не хватает, поэтому важно наладить учет. Учет показывает, что в стране есть много автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые могут не нуждаться в них.

"У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей и людей в дополнительной помощи от государства", — сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Мишустин отметил, что здесь важна тема нелегальной занятости, потому что надо учитывать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.