2021-05-12T14:36:28+03:00
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"Нуждаемость" стала главным критерием поддержки семей
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"Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что функция государства помогать... ПРАЙМ, 12.05.2021
поддержка семей, правительство рф, социальная поддержка, новости, экономика, финансы, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Нуждаемость" стала основным фактором, который будет учитываться при мерах поддержки семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что функция государства помогать тем, кому не хватает, поэтому важно наладить учет. Учет показывает, что в стране есть много автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые могут не нуждаться в них.
"У нас сегодня в этом смысле нуждаемость стала фактором, очень важным фактором, по которому мы будем определять потребности семей и людей в дополнительной помощи от государства", — сказал он в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Мишустин отметил, что здесь важна тема нелегальной занятости, потому что надо учитывать эти неучтенные доходы при определении нуждаемости.