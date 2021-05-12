МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-марте вырос на 0,2% в годовом выражении и составил 54,66 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз снизился на 4,8%, составив 34,752 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 10,5% — до 19,908 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 35,4% с 37,8% годом ранее.

КИТАЙ

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-марте вырос на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 миллиардов долларов.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 2,2% и составил 13,459 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая — подскочил на 25,5%, до 14,542 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 18,1% с 17,2% годом ранее.

США

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-марте составил 7,013 миллиарда долларов, увеличившись на 4,8% в годовом выражении.

В том числе экспорт из России в США составил 3,345 миллиарда долларов (снижение на 2,4%), импорт в РФ из Штатов — 3,668 миллиарда (рост на 12,3%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период снизилась до 4,5% с 4,6% годом ранее.

УКРАИНА

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-марте составил 2,403 миллиарда долларов, сократившись на 3,6% в годовом выражении.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 1,597 миллиарда долларов (рост на 1,4%), импорт в Россию с Украины — 806,5 миллиона (падение на 12,1%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,6% с 1,7% годом ранее.

БЕЛОРУССИЯ

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-марте вырос на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,138 миллиарда долларов.

В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 4,824 миллиарда долларов (рост на 39,1%), импорт в Россию из Белоруссии — 3,315 миллиарда (увеличение на 9,4%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 5,3% с 4,5% годом ранее.