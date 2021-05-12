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Путин 13 мая обсудит с правительством ситуацию на рынке труда
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Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает... ПРАЙМ, 12.05.2021
рынок труда, владимир путин, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", — говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.