МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля. Мишустин разделил обеспокоенность уровнем доходов россиян

"Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.