МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в апреле выросли на 4,2% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,8%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Фьючерсы на индексы США снижаются в ожидании внутренней статистики

Рост потребительских цен в апреле в годовом выражении стал рекордным с сентября 2008 года, когда показатель составлял 4,9%. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 3,6% в годовом выражении и на 0,2% — в месячном.

По итогам марта годовая инфляция в США составляла 2,6%, месячная — 0,6%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам апреля в годовом исчислении составила 3%, а за месяц цены выросли на 0,9%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их значения на уровне 2,3% и 0,3% соответственно. При этом минтруд указал, что рост цен в месячном выражении стал максимальным с апреля 1982 года.

Цены на продовольствие в США в апреле поднялись на 0,4%, на энергоносители — снизились на 0,1%. За год продукты питания подорожали на 2,4%, а энергоносители — на 25,1%.