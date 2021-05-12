МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Перечень проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) подготовлен, в ближайшее время он будет рассмотрен у председателя правительства, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Объем ФНБ за апрель вырос на 23 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств ФНБ.

"Перечень проектов подготовлен. Он должен быть обсужден у председателя правительства в ближайшее время", — сказал Силуанов журналистам.