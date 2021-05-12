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2021
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Правительство подготовило перечень проектов для финансирования из ФНБ
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Перечень проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) подготовлен, в ближайшее время он будет рассмотрен у председателя правительства, сообщил министр... ПРАЙМ, 12.05.2021
проекты, антон силуанов, финансирование, фнб, новости, экономика, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Перечень проектов для финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) подготовлен, в ближайшее время он будет рассмотрен у председателя правительства, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств ФНБ.
"Перечень проектов подготовлен. Он должен быть обсужден у председателя правительства в ближайшее время", — сказал Силуанов журналистам.