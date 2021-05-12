2021-05-12T16:13:14+03:00
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2021-05-12T16:13:14+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833646737.html
Профицит торгового баланса России в марте вырос на 6%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Положительное сальдо внешней торговли РФ в марте увеличилось на 6% в годовом выражении и составило 10,022 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 12.05.2021
россия, торговый баланс, профицит, цб рф, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в марте увеличилось на 6% в годовом выражении и составило 10,022 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в марте вырос в годовом выражении на 19% — до 35,71 миллиарда долларов, импорта — на 25%, до 25,688 миллиарда.