МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в марте увеличилось на 6% в годовом выражении и составило 10,022 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в марте вырос в годовом выражении на 19% — до 35,71 миллиарда долларов, импорта — на 25%, до 25,688 миллиарда.