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Дефицит бюджета США в апреле упал в три раза
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Дефицит бюджета США в апреле упал почти втрое к марту, до 225,579 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 12.05.2021
дефицит, сша, бюджет, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в апреле упал почти втрое к марту, до 225,579 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 220 миллиардов долларов.
Годом ранее в апреле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 738,022 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в апреле уменьшились на 32% в годовом выражении и составили 664,766 миллиарда долларов, а доходы выросли в 1,8 раза, до 439,186 миллиарда.