МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в апреле упал почти втрое к марту, до 225,579 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Запасы нефти в США за неделю снизились меньше, чем ожидалось

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 220 миллиардов долларов.

Годом ранее в апреле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 738,022 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в апреле уменьшились на 32% в годовом выражении и составили 664,766 миллиарда долларов, а доходы выросли в 1,8 раза, до 439,186 миллиарда.