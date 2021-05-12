МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз США в своем майском обзоре дал первый прогноз по сбору пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года): министерство ожидает, что урожай составит 85 миллионов тонн, следует из обзора. Россия с начала года увеличила экспорт пшеницы на 10,9%

Таким образом, Россия в 2021 году может получить один из самых высоких урожаев пшеницы в своей истории. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда, по данным Росстата, было собрано 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом — 135,539 миллиона тонн).

Второй по объему урожай пшеницы в истории Россия собрала в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн). Впрочем, Минсельхоз США оценивает валовый сбор данной культуры в РФ в прошлом году в 85,354 миллиона тонн, а в 2017 году — в 85,167 миллиона тонн.

По оценке министерства, переходящие запасы пшеницы в РФ на конец июня 2022 года увеличатся до 15,082 миллиона тонн с 12,082 на конец июня текущего года (оценка по сравнению с прогнозом в апрельском обзоре не изменилась).

Глобальное производство пшеницы в будущем сезоне может составить 788,978 миллиона тонн против 776,097 миллиона в текущем сезоне (апрельская оценка — 776,778 миллиона).